للحد من التجاوزات.. نقابة أطباء البصرة توقع "اتفاق حماية" مع العشائر
شفق نيوز/ عُقد في محافظة البصرة، مساء اليومالأربعاء، مؤتمراً موسعاً جمع نقابة الأطباء مع عشائر المحافظة لترسيخ سلطة القانونوضمان بيئة آمنة للممارسة الطبية ورعاية المرضى، وشهد المؤتمر توقيع اتفاقية بينالجانبين تتضمن عدة مبادئ للعمل بها.
وقال نقيب أطباء البصرة، وسام الرديني، لوكالةشفق نيوز، إن "الجلسة التشاورية تناولت مواضيع عدة منها حماية حقوق كل من المريضوالطبيب في مختلف التعاملات الطبية والصحية"، موضحاً إن "الجانبين وقعوااتفاقية مبادئ تحرص على تطبيق القانون ودعم الأطباء واحترام دورهم وحصر أي خلافطبي في إطار القانون ورفض أي اعتداء لفظي أو جسدي عليهم".
وتابع الرديني، أن "من بين المبادئ المتفقعليها هي رفض التجاوز على الأطباء مع إحالة جميع الإشكاليات إلى الجهات القضائيةالمختصة للبت فيها، ودعم العشائر لدور النقابة في متابعة العيادات والمستشفيات الأهليةلضمان تقديم الرعاية الصحية الآمنة ووفق أعلى المعايير المهنية ومحاسبة من يسيء إلىهذه المهنة من قبل الأطباء وفق القانون".
وتسجل مستشفيات عراقية بين فترة وأخرى اعتداءات تجاهالكوادر الطبية والموظفين وحتى عناصر أمنها، وسط مطالبات مستمرة بتحمل الجهات المعنيةالمسؤولة واجبها إزاء حماية الأطباء.
وكان المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر،أوضح في تصريح سابق لوكالة شفق نيوز، أن "الاعتداء على المؤسسات الصحية ومنتسبيهابمختلف عناوينهم، باتت ظاهرة تكاد تكون يومية"، مشيراً إلى أن "بعض هذه الاعتداءاتتؤدي إلى الوفاة أو وقوع إصابات بليغة للكوادر الطبية، كما أنها تعد حافزاً لهجرة الكفاءات".
يشار إلى أن قانون العقوبات العراقي يعاقب في المواد229 و230 و231 وكذلك في المادة 6 من قانون حماية الأطباء 26 لسنة 2013 بالحبس 3 إلى5 سنوات في حالة الإيذاء أو الاعتداء، أو الغرامة من 200 ألف دينار إلى مليون دينار،وفق ما أفاد به الخبير القانوني، علي التميمي، في حديث سابق لوكالة شفق نيوز.