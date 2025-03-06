2025-03-06 00:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ عُقد في محافظة البصرة، مساء اليومالأربعاء، مؤتمراً موسعاً جمع نقابة الأطباء مع عشائر المحافظة لترسيخ سلطة القانونوضمان بيئة آمنة للممارسة الطبية ورعاية المرضى، وشهد المؤتمر توقيع اتفاقية بينالجانبين تتضمن عدة مبادئ للعمل بها.

وقال نقيب أطباء البصرة، وسام الرديني، لوكالةشفق نيوز، إن "الجلسة التشاورية تناولت مواضيع عدة منها حماية حقوق كل من المريضوالطبيب في مختلف التعاملات الطبية والصحية"، موضحاً إن "الجانبين وقعوااتفاقية مبادئ تحرص على تطبيق القانون ودعم الأطباء واحترام دورهم وحصر أي خلافطبي في إطار القانون ورفض أي اعتداء لفظي أو جسدي عليهم".

وتابع الرديني، أن "من بين المبادئ المتفقعليها هي رفض التجاوز على الأطباء مع إحالة جميع الإشكاليات إلى الجهات القضائيةالمختصة للبت فيها، ودعم العشائر لدور النقابة في متابعة العيادات والمستشفيات الأهليةلضمان تقديم الرعاية الصحية الآمنة ووفق أعلى المعايير المهنية ومحاسبة من يسيء إلىهذه المهنة من قبل الأطباء وفق القانون".

وتسجل مستشفيات عراقية بين فترة وأخرى اعتداءات تجاهالكوادر الطبية والموظفين وحتى عناصر أمنها، وسط مطالبات مستمرة بتحمل الجهات المعنيةالمسؤولة واجبها إزاء حماية الأطباء.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر،أوضح في تصريح سابق لوكالة شفق نيوز، أن "الاعتداء على المؤسسات الصحية ومنتسبيهابمختلف عناوينهم، باتت ظاهرة تكاد تكون يومية"، مشيراً إلى أن "بعض هذه الاعتداءاتتؤدي إلى الوفاة أو وقوع إصابات بليغة للكوادر الطبية، كما أنها تعد حافزاً لهجرة الكفاءات".

يشار إلى أن قانون العقوبات العراقي يعاقب في المواد229 و230 و231 وكذلك في المادة 6 من قانون حماية الأطباء 26 لسنة 2013 بالحبس 3 إلى5 سنوات في حالة الإيذاء أو الاعتداء، أو الغرامة من 200 ألف دينار إلى مليون دينار،وفق ما أفاد به الخبير القانوني، علي التميمي، في حديث سابق لوكالة شفق نيوز.