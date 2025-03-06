الدفاع الجوي العراقي يخسر أمام "طبيعة طهران" في بطولة "WASL" لكرة السلة

2025-03-06 00:26:54 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ خسر نادي الدفاع الجوي العراقي أمام فريق "طبيعة طهران"، مساءاليوم الأربعاء، في بطولة السوبرليغ "WASL" عن منطقة غرب آسيا لكرة السلة.

وجرتالمباراة مساء اليوم في مجمع "نهاد نوفل" في العاصمة بيروت، وانتهتلصالح الفريق الإيراني بنتيجة 92-88 نقطة.

وتقاممنافسات المرحلة الأولى للفترة 4-9 آذار/ مارس الجاري، بينما سيكون موعد انطلاقالمرحلة الثانية من 8-13 من شهر نيسان/ أبريل المقبل.

ويلعبممثل العراق (الدفاع الجوي) ضمن مجموعة ضمت كل من: النادي الرياضي حامل اللقبوالحكمة (لبنان)، اتحاد عمان (الأردن)، طبيعة طهران (إيران).

وتتنافسالفرق بنظام الدوري وتقام مبارياتها على جولتين، ويتوج الفريق الذي يحصد أكبر عددمن النقاط عبر الجولتين بلقب دوري غرب آسيا لكرة السلة للموسم 2024-2025.

وكانفريق الدفاع الجوي العراقي قد خسر أمام اتحاد عمان في الجولة الأولى في بطولة "وصل"بنتيجة 87- 96 نقطة.