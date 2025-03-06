2025-03-06 00:36:04 - المصدر: ايشان

عبر حسابه في منصة “اكس”، هاجم النائب عدنان الزرفي، النظام السياسي الذي وصفه بـ “البائس”، فيما توعد بالقول، إن يوم الحساب قريب. وذكر الزرفي في تغريدته: “نظام سياسي بائس لا يحتمل النقاش، أفراد صنعتهم ظروف ملتوية ظنوا أنفسهم رموزاً و استولوا على البلد، يستعلون على الحوار المباشر الذي جربناه كساسة فلم ينصتوا، يصمون أسماعهم عن […]

ظهرت المقالة الزرفي يصف النظام السياسي بـ “البائس”: أفراد استولوا على البلد ويوم الحساب قريب أولاً على ايشان.



