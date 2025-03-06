2025-03-06 00:36:04 - المصدر: ايشان

طالب النائب يوسف الكلابي، الادعاء العام بالتحقيق في تسجيل صوتي متداول للنائب الجبوري، يتضمن إساءة لمجلس القضاء. وأشار الكلابي في شكوى رفعها إلى الادعاء العام، إلى أن هذه التسجيلات، تمثل إساءة مباشرة للسلطة القضائية وتمس استقلال القضاء العراقي، وهو ما يعد مخالفة قانونية يعاقب عليها بموجب المادة (226) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة […]

ظهرت المقالة “يسيء للسلطة القضائية”.. الكلابي يطالب الادعاء العام بالتحقيق في تسجيل صوتي للنائب الجبوري أولاً على ايشان.



