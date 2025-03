مشروع انتخابي جديد لـ «الفصائل» قد يوقفه «ترامب»

2025-03-06 00:50:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ تميم الحسن تنتظر الفصائل مدى جدية المعلومات حول تهديدات "ترامب" للجماعات المسلحة في العراق للمضي في مشروع انتخابي جديد. جربت الفصائل السياسية، التي تمتلك جناحًا سياسيًا، حظوظها في الانتخابات لأول مرة عقب تراجع الأحزاب الشيعية الكلاسيكية مثل "الدعوة" و"المجلس الأعلى" في 2018. حدث ذلك في ظل أزمة الحرب مع "داعش" (2014-2017)، حيث تصاعدت شعبية […]

