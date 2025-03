2025-03-06 00:50:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ حيدر هشام في قلب نينوى، حيث تتشابك جذور التاريخ مع أغصان الطبيعة، تشتعل اليوم معركة من نوع آخر. ليست بالرصاص، بل بقرارات ومخططات تهدد بتحويل رئة المدينة الخضراء إلى كتل إسمنتية. غابات الموصل، تلك الواحة التي صمدت في وجه الزمن، تواجه اليوم خطر الاستثمار، خطرًا يراه البعض فرصة لحل أزمة السكن، ويراه آخرون جريمة […]

The post صراع البقاء في نينوى.. غابات الموصل بمرمى الاستثمار وبغداد تتدخل appeared first on جريدة المدى.