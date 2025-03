البرلمان معطل بسبب الخلافات على "قانون الحشد"

2025-03-06 00:50:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى دفعت الخلافات السياسية بين كتل وأحزاب تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم في العراق والمتعلقة بملف إقرار مشروع قانون الخدمة والتقاعد لـ"الحشد الشعبي"، إلى تعطيل جلسات البرلمان العراقي منذ شهر كامل رغم وجود عشرات القوانين الأخرى التي تحتاج للقراءة والتصويت عليها. وخلال الأيام الماضية، قاطعت عدة كتل برلمانية جلسات البرلمان المقررة، بسبب مشروع "قانون الحشد […]

