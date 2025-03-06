برشلونة يتغلب على بنفيكا وليفربول يهزم باريس في دوري الأبطال

2025-03-06 01:25:07 - المصدر: واع

متابعة - واعحقق برشلونة انتصارا ثمينا بنتيجة (1-0)، خلال مواجهة بنفيكا البرتغالي، مساء الأربعاء، بذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، في معقل الأخير ملعب النور.وسجل هدف المباراة الوحيد لبرشلونة، رافينيا في الدقيقة 61.وبهذا الانتصار يضع برشلونة قدما، في الدور المقبل، حيث ينتظره مواجهة أخرى في مرحلة الإياب على أرضه ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، يوم الثلاثاء المقبل.وفي مباراة أخرى، انتزع ليفربول فوزا ثمينا للغاية على حساب باريس سان جيرمان، بهدف دون رد، مساء الأربعاء، في ذهاب دور ال16 لدوري أبطال أوروبا.وسجل هارفي إليوت هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة 87 من أول لمسة بعد مشاركته بديلا لمحمد صلاح، ومن المحاولة الوحيدة للفريق الإنجليزي على المرمى طوال الشوطين.أما بي إس جي فأهدر الكثير من الفرص وسط تألق من البرازيلي أليسون بيكر، وألغت تقنية الفيديو هدفا سجله خفيتشا كفاراتسخيليا في الدقيقة 20 بداعي التسلل.



