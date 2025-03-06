برشلونة وليفربول وبايرن يحسمون مواجهاتهم في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

2025-03-06 01:45:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حقق برشلونة انتصارا ثمينا بنتيجة (1-0)، خلال مواجهة بنفيكا البرتغالي، مساء الأربعاء، بذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، في معقل الأخير ملعب النور.

وسجل هدف المباراة الوحيد لبرشلونة، رافينيا في الدقيقة 61.

وفي مباراة ثانية انتزع ليفربول فوزا ثمينا للغاية على حساب باريس سان جيرمان، بهدف دون رد عن طريق هارفي إليوت في الدقيقة 87.

أما بي إس جي فأهدر الكثير من الفرص وسط تألق من البرازيلي أليسون بيكر، وألغت تقنية الفيديو هدفا سجله خفيتشا كفاراتسخيليا في الدقيقة 20 بداعي التسلل.

وبموازاة ذلك وضع بايرن ميونخ قدما في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه الكبير على ضيفه باير ليفركوزن بثلاثية نظيفة.

وسجل ثلاثية بايرن هاري كين في الدقيقتين (9 و75) وجمال موسيالا (54). ويقام لقاء الإياب يوم الثلاثاء المقبل على ملعب باي أرينا.