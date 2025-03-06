2025-03-06 02:00:05 - المصدر: ايشان

في تصريحات مثيرة خلال لقائه مع الإعلامي سامر جواد في برنامج “المقاربة”، تحدث السياسي عزت الشابندر عن تطورات حساسة تتعلق بمستقبل العراق، منها مصير الحشد الشعبي، والكاظمي، ولقاءاته مع أحمد الشرع. أكد الشابندر أنه التقى أحمد الشرع ثلاث مرات، حيث أبلغه الأخير باستعداده للمثول أمام العدالة، لكنه طالب بأدلة واضحة على تورطه في دماء العراقيين. […]

ظهرت المقالة الشابندر: التقيت الشرع 3 مرات قبل الشطري.. يريد المثول أمام القضاء العراقي أولاً على ايشان.



