دهوك يهزم الاتفاق السعودي بنصف نهائي دوري أبطال الخليج

2025-03-06 02:55:02 - المصدر: واع

بغداد - واعتغلب دهوك على مضيفه الاتفاق السعودي ذهاباً بهدف دون رد ضمن الدور نصف النهائي لدوري ابطال الخليج للأندية.ووضع دهوك قدمًا في نهائي دوري أبطال الخليج للأندية بعد فوزه على الاتفاق السعودي بهدف في ذهاب الدور النصف النهائي.ونجح دهوك في بلوغ المربع الذهبي بعد أن حل وصيفاً في المجموعة الأولى برصيد (9 نقاط) خلف النصر الإماراتي المتصدر بـ (14 نقطة)، بينما جاء ظفار العماني بالمركز الثالث وله (5 نقاط)، وتذيل أهلي صنعاء اليمني القائمة بـ (4 نقاط) .