مستشار الأمن القومي العراقي يدعو لانسحاب حزب العمال الكردستاني والقوات التركية من بلاده

2025-03-06 05:00:04 - المصدر: فرانس 24

أعلن مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خفض المساعدات الدولية يعرقل خطط بغداد لإعادة رعاياها من مخيم الهول في سوريا، بعدما كانت تأمل بإتمام العملية كليا بحلول نهاية عام 2025. كما أكد على ضرورة "انسحاب" حزب العمال الكردستاني والقوات التركية من شمال العراق في حال اتفقت أنقرة مع الحزب على عملية سلام تنهي عقودا من النزاع المسلح الذي أودى بعشرات الآلاف.