انجاز تاريخي للاوتارو مارتينيز في دوري أبطال أوروبا

2025-03-06 08:25:02 - المصدر: واع

متابعة - واع

حقق الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، نجم إنتر ميلانو الإيطالي، رقماً تاريخياً مع فريقه في دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا الإنجاز بعد تسجيله هدفاً في فوز إنتر ميلانو على فينورد الهولندي 2-0 في ذهاب دور الـ16 من البطولة، في المباراة التي أُقيمت مساء الأربعاء.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن مارتينيز سجل رقما قياسيا شخصيا يخص عدد الأهداف المسجلة من جانبه في نسخة واحدة بدوري أبطال أوروبا، حيث وصل للهدف السادس هذا الموسم.

وأضافت أن النجم الأرجنتيني أصبح أفضل هداف في تاريخ إنتر ببطولة دوري الأبطال سواء بالمسمى القديم أو الحديث، حيث وصل للهدف رقم 18، أكثر بهدف واحد من ساندرو مازولا.