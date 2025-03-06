بغداد تسعى إلى العثور على باحثة إسرائيلية روسية مخطوفة منذ 2023

2025-03-06 09:00:06 - المصدر: اندبندنت عربية

الأكاديمية الإسرائيلية الروسية إليزابيث تسوركوف، في إسطنبول في الـ26 من مايو 2017 (أ ف ب)

أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي الأربعاء أن بغداد "تعمل" على تحديد مكان الباحثة الإسرائيلية الروسية إليزابيث تسوركوف، وتلاحق "الجماعة التي خطفتها" قبل نحو عامَين.

وفقد أثر تسوركوف طالبة الدكتوراه في جامعة برينستون الأميركية والزميلة في معهد نيولاينز للاستراتيجية والسياسة، في العراق في مارس (آذار) 2023.

وقالت إسرائيل بعد أشهر من ذلك إن تسوركوف خطفت، محملة فصيل كتائب "حزب الله" العراقي مسؤولية ذلك، ولمح الفصيل في ما بعد إلى أنه غير مسؤول عن اختفاء المرأة.

وقال الأعرجي الأربعاء لوكالة الصحافة الفرنسية "تعمل السلطات العراقية بتوجيه من رئيس الوزراء واستنفار لدى الأجهزة الأمنية، للوصول إلى مكانها ومتابعة الجماعة التي خطفتها"، مذكراً بأن "أية جهة لم تعلن" مسؤوليتها عن الخطف، وأضاف "لا بد من أن نعمل بصورة سرية ومن خلال علاقاتنا بوسطاء" لتحديد مكانها.

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ويرجح أن تكون تسوركوف دخلت العراق بجواز سفر روسي، في إطار بحث كانت تجريه لإعداد رسالة الدكتوراه في جامعة برينستون، وقال مصدر أمني عراقي إن تسوركوف زارت العراق من قبل.

ومنتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بثت قناة تلفزيونية عراقية أول فيديو ظهرت فيه تسوركوف منذ اختفائها.

ولم تتمكن وكالة الصحافة الفرنسية من التحقق من مصدر مستقل من صحة هذا المقطع المصور، ولا من تبيان إذا كانت الرهينة أدلت بتصريحاتها تحت التهديد.

وفي بغداد، ركزت تسوركوف في بحثها على فصائل موالية لإيران وعلى التيار الصدري الذي يقوده الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر، وفقاً لصحافيين التقوها.



