تشيزني يتصدر قائمة استثنائية في دوري الأبطال

2025-03-06 09:45:03 - المصدر: واع

متابعة - واع

قدم الحارس البولندي فويتشيك تشيزني، أداء استثنائيا خلال مواجهة برشلونة أمام بنفيكا، حيث لعب دورا حاسما في فوز الفريق الكتالوني (1-0) في ذهاب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لإحصائيات شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد تصدى تشيزني إلى 8 تسديدات خلال مواجهة الفريق البرتغالي.

وأوضحت الشبكة أن بذلك أصبح تشيزني صاحب أكبر عدد من التصديات دون استقبال أهداف لحارس مرمى برشلونة في مباراة واحدة من البطولة منذ موسم 2003/2004 على الأقل.

بهذا الأداء، أثبت الحارس البولندي أنه صفقة ناجحة للفريق الكتالوني، بعدما ساهم في الحفاظ على نظافة الشباك أمام هجوم بنفيكا القوي، ليقترب برشلونة خطوة نحو التأهل إلى ربع النهائي قبل مواجهة الإياب في ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، يوم الثلاثاء المقبل.