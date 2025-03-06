وكيل مدير دائرة كهرباء ديالى يوضح ملابسات تعرضه لإطلاق نار في قضاء المقدادية (فيديو)

2025-03-06 09:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أوضح وكيل مدير دائرة كهرباء ديالى سعد التميمي، اليوم الخميس (6 آذار 2025)، ملابسات تعرضه لإطلاق نار في قضاء المقدادية مساء أمس الأربعاء، ما أدى إلى إصابته بجروح استدعت إجراء عملية جراحية.

وقال التميمي في مقطع فيديو تابعته "بغداد اليوم" إن "مجموعة مسلحة قطعت عليه الطريق بحجة قطع الكهرباء عن مناطقهم، وطالبوه بالاتصال مع مديرية كهرباء ديالى لإعادتها، ثم تطور الموقف وقاموا بإطلاق النار عليه وعلى مرافقه".

هذا واستنكرت مديرية توزيع كهرباء الوسط، يوم أمس الأربعاء، محاولة اغتيال وكيل مدير فرع توزيع كهرباء ديالى، سعد حسين ردام التميمي، والتي تعرض خلالها لإطلاق نار مباشر، ما استدعى نقله على الفور إلى المستشفى، حيث خضع لعملية جراحية.

وأكدت المديرية، في بيان لها، تلقته "بغداد اليوم"، أن "هذه العمليات لن تثنيها عن مواصلة العمل وتطبيق القانون، مشددة على التزامها بتقديم الخدمات الكهربائية لجميع المواطنين في المحافظة".







