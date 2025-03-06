2025-03-06 10:18:04 - المصدر: ايشان

أصبحت الهواتف الذكية جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، حيث نستخدمها في العديد من الأنشطة اليومية مثل العمل والتواصل الاجتماعي والترفيه. ومع تزايد الاعتماد عليها، بدأت تظهر آثارها النفسية والعصبية على المستخدمين. وفي دراسة حديثة نشرت في Computers in Human Behavior، درس الباحثون تأثير تقييد استخدام الهواتف الذكية على نشاط الدماغ، من خلال تجنيد مجموعة من الشباب […]

ظهرت المقالة دراسة صادمة: الهواتف الذكية تغير كيمياء الدماغ مثل الإدمان أولاً على ايشان.



