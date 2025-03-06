بمشاركة منتخبنا.. تحديد موعد منافسات كأس العرب في قطر
2025-03-06 10:35:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن موعد إقامة بطولة كأس العرب 2025 التي تستضيفها قطر للعام الثاني على التوالي، خلال الفترة من 1 إلى 18 كانون الأول بمشاركة 16 منتخباً عربياً، من بينها منتخبنا الوطني.
وتشهد البطولة منافسة قوية بين المنتخبات العربية للفوز باللقب، حيث تأتي في إطار استعدادات الفرق الإقليمية للاستحقاقات القارية والدولية.
كما تستضيف قطر أيضاً بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة خلال الفترة من 3 إلى 27 تشرين الثاني 2025، في إطار تعزيز مكانتها كوجهة رياضية عالمية.
ومن المنتظر الإعلان قريباً عن الملاعب التي ستحتضن البطولتين، بالإضافة إلى تفاصيل التذاكر وحضور الجماهير.
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن موعد إقامة بطولة كأس العرب 2025 التي تستضيفها قطر للعام الثاني على التوالي، خلال الفترة من 1 إلى 18 كانون الأول بمشاركة 16 منتخباً عربياً، من بينها منتخبنا الوطني.
وتشهد البطولة منافسة قوية بين المنتخبات العربية للفوز باللقب، حيث تأتي في إطار استعدادات الفرق الإقليمية للاستحقاقات القارية والدولية.
كما تستضيف قطر أيضاً بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة خلال الفترة من 3 إلى 27 تشرين الثاني 2025، في إطار تعزيز مكانتها كوجهة رياضية عالمية.
ومن المنتظر الإعلان قريباً عن الملاعب التي ستحتضن البطولتين، بالإضافة إلى تفاصيل التذاكر وحضور الجماهير.