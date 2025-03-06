ارتفاع الذهب مع ضعف الدولار

2025-03-06 10:50:37 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ارتفعت أسعار الذهب ،اليوم الخميس، بدعم من تراجع الدولار الأمريكي، بينما ينتظر المستثمرون بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2922.86 دولارا للأوقية الأونصة بحلول الساعة 03:20 بتوقيت جرينتش، في حين زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2931.60 دولارا. وقال جيجار تريفيدي المحلل الكبير في ريلاينس للأوراق المالية، إن التأخير المحتمل في حرب الرسوم الجمركية من جانب الولايات المتحدة دفع الدولار إلى الانخفاض، وبسبب ذلك، يحظى الذهب بدعم. ودفعت المخاوف بشأن سياسات ترامب الجمركية الذهب إلى مستوى قياسي مرتفع عند 2956.15 دولارا للأوقية في 24 فبرايرشباط وساعدته على تحقيق مكاسب تزيد عن 11 منذ بداية العام. ويعتبر الذهب بمثابة تحوط ضد حالة عدم اليقين السياسي والتضخم. وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في آي جي: يبدو أن المستوى النفسي 3000 دولار للذهب أصبح في متناول اليد بشكل متزايد مع استئناف الأسعار لمسارها الصعودي بعد تصحيح قصير. وتنتظر السوق الآن تقرير الوظائف غير الزراعية، الذي من المتوقع أن يظهر زيادة قدرها 160 ألف وظيفة في فبرايرشباط، وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 32.56 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 966.95 دولارا وتراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 941.25 دولارا. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام