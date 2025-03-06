2025-03-06 10:55:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حدد مجلس النواب العراقي، يوم السبت المقبل الموافق الثامن من آذار الجاري، موعداً لاستئناف جلساته، وفقاً لما أفادت به الدائرة الإعلامية للمجلس.

ووفق جدول أعمال الجلسة الصادر عن الدائرة الإعلامية، وورد الى وكالة شفق نيوز، ستشهد الجلسة التصويت على مشروع قانون التعديل الرابع لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط، إلى جانب التصويت على قرار بتوصية وزارة التربية بإعادة العمل بنظام المحاولات، كما ستناقش اللجنة النيابية المؤقتة تقريرها بشأن الحفاظ على أملاك الدولة.

وسيُطرح خلال الجلسة أيضاً القراءة الأولى لمشروع قانون إلغاء تصديق اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة من سمة الدخول بين حكومتي العراق وقبرص، إضافة إلى القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون المخاتير، وتقرير ومناقشة مقترح التعديل الرابع لقانون ذوي المهن الطبية والصحية.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر برلماني بأن رئاسة البرلمان قررت وقف عقد الجلسات على أن تُستأنف يوم السبت المقبل.

ونقل المصدر لوكالة شفق نيوز أن رئاسة المجلس أبلغت النواب بعدم وجود أي جلسة هذا الأسبوع، على أن تعقد الجلسة مساء السبت بعد الإفطار.

من جانبه، كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز، لوكالة شفق نيوز، أن جلسات البرلمان خلال شهر رمضان ستكون مسائية بعد الإفطار، لضمان استمرار العمل التشريعي قبل انتهاء الدورة الحالية.

يُذكر أن الدورة الحالية لمجلس النواب العراقي بدأت في التاسع من كانون الثاني 2022، ومن المقرر أن تستمر أربع سنوات، لتنتهي في الثامن من كانون الثاني 2026.