2025-03-06 11:01:56 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أفادت قناة "كان" العبرية، بأن لجنة التخطيط والبناء الإسرائيلي ستدرس خطة جديدة لبناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية جديدة شرق القدس المحتلة. وبحسب الخطة، سيتم بناء 380 وحدة قرب جبل المكبر، ومدرسة، وكنيسين، ومساحات تجارية، كما سيتم بناء 650 وحدة إضافية بالقرب من حي صور باهر، بين كيبوتس "رامات راحيل وحي هار حوما"، إلى […]

The post تقرير: إسرائيل تدرس خطة لبناء ألف وحدة استيطانية بالقدس الشرقية appeared first on جريدة المدى.