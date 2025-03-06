منصة الطاقة: العراق يستحوذ على أكبر ثلاث صفقات نفطية الشهر الماضي

2025-03-06 11:10:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفادت وسائل إعلام اقتصادية، يوم الخميس، بأن العراق استحوذ على ثلاث صفقاتنفطية كبرى، خلال شهر شباط/ فبراير الماضي.

ووفقاًلما جاء في القائمة التي تعدّها شهرياً منصة الطاقة المتخصصة التي تتخذ من العاصمةالأمريكية واشنطن مقراً لها، فقد تنوعت الصفقات النفطية الكبرى، التي جرت خلال الشهرالماضي، بين اتفاقيات لتصدير وبيع وشراء النفط الخام، وبين صفقات لشراء حصص استحواذفي مشاريع، وكذلك إنشاء مشاريع عملاقة.

وتعتبرالاتفاقية بين شركة "نفط الشمال" العراقية وعملاق النفط شركة "بيبي" البريطانية، أكبر صفقة عُقدت في شباط/ فبراير الماضي، وذلك لتطويراحتياطيات نفطية تبلغ نحو تسعة مليارات برميل، وتقع داخل أربعة حقول واعدة، وهيحقول كركوك.

وبحسبوزارة النفط فأن عقود تطوير حقول النفط والغاز في كركوك تأتي بعد اتفاق العراق معالشركة البريطانية حول القضايا الفنية والشروط التعاقدية، ضمن النموذج الاقتصاديللمشروع، استناداً لمذكرات تفاهم موقّعة في لندن في 15 كانون الثاني/ ينايرالماضي.

أماالصفقة الثانية فهي اتفاقيتان مع شركتين أميركيتين وقّعتهما شركة "نفط البصرة"مع شركة "هاليبرتون" الأميركية، لتطوير حقل نهر بن عمر وحقل السندباد.

وبموجبالاتفاقيتين الجديدتين، ستبدأ عمليات التطوير بأعمال التقييم تمهيداً للوصول إلىالإنتاج المستهدف وتحقيق أقصى كفاءة في استثمار الموارد، إذ ستسلّم بغداد البياناتوالمعلومات الخاصة بالحقلين إلى الشركة الأميركية لمناقشتها، ووضع النموذج الفنيوالاقتصادي الملائم لتطوير الإنتاج واستثمار الغاز المصاحب.

ومنالمقرر أن تشتمل خطط التطوير -وفق الصفقة المهمة- على دراسات معمّقة حول حقلي نهربن عمر والسندباد، لزيادة إنتاج الأول من 45 ألف برميل يومياً، إلى 300 ألف برميليومياً؛ بما سيسهم في زيادة إنتاج العراق من النفط الخام.

وتأتيالصفقة الثالثة في صفقة لدعم الذكاء الاصطناعي، في حقل شرق بغداد، الذي يعدّ واحداًمن أكبر الحقول النفطية في البلاد، ويمتد على مساحة واسعة، بطول يزيد على 120كيلومتراً، وعرضه بين 5 و7 كيلومترات.

وبموجبالصفقة، التي وقّعتها شركة "نفط الوسط" العراقية مع شركة "إس بيإس" الصينية، سيبدأ العمل على تطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي لمراقبة الآبارفي الحقل، بهدف تعزيز كفاءة عمليات الاستخراج وتقليل زمن الاستجابة للأعطال، منخلال استعمال نظام "ديب سيك آر1".

ومنمميزات هذا النظام، أنه قادر على مراقبة الحقول على مدار الساعة، وهو ما يقلل زمناكتشاف المشكلات إلى دقائق معدودة، كما يساعد في تقييم المخاطر بشكل أسرع، مايسهم في تحسين الأداء التشغيلي لحقل شرق بغداد، ويسمح كذلك بدمج البياناتوتحليلها مباشرة عبر الهواتف الذكية.