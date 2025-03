واثق البطاط: إيران كانت تستطيع منع صدام من اغتيال الصدر ولكنها لم تفعل

2025-03-06 12:00:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد قال زعيم فصيل جيش المختار، واثق البطاط، ان إيران كانت تستطيع التدخل لمنع استشهاد الشهيد الصدر الثاني من خلال تأثيرها وعلاقتها بالرئيس آنذاك صدام حسين. البطاط قال لبرنامج "جمهورية المملكة" ان علاقات إيران وصدام أصبحت علاقات وطيدة ومتينة بعد عام 1991 إذ ان عائلته كانت تقضي الصيف شمال طهران وهي لا زالت كذلك حتى […]

