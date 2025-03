عواصف مدمرة تجتاح أمريكا: قتلى ودمار واسع من أوكلاهوما إلى الساحل الشرقي

2025-03-06 12:00:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد قتل 3 أشخاص، جراء عواصف قوية اجتاحت الولايات المتحدة الأمريكية. وتسببت العواصف باقتلاع أسطح المباني في بلدة صغيرة بولاية أوكلاهوما قبل أن تتجه شرقا، مما أدى إلى إصدار تحذيرات من الأعاصير قرب الساحل الشرقي، بينما ضربت عواصف ثلجية الغرب الأوسط، وأججت الرياح الجافة حرائق غابات في ولاية تكساس. وفي الوقت نفسه، حذر خبراء الأرصاد […]

