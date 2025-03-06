2025-03-06 12:05:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس (6 آذار 2025)، عن الموقف الشهري لدائرة إصلاح الأحداث بشأن عدد المفرج عنهم خلال شهر شباط 2025، مبينة انها اطلقت 123 حدثاً بعد إكمال مدتهم القانونية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "العدد الكلي للمفرج عنهم بلغ 123 حدثاً، منهم 59 حدثاً موقوفاً تم الإفراج عنهم، و40 حدثاً أُطلق سراحهم بعد انتهاء مدة محكوميتهم، إضافةً إلى 15 حدثاً تم الإفراج عنهم بشكل شرطي لحسن سلوكهم واجتيازهم دورات تأهيلية، وذلك بناءً على توصية شعب البحث الاجتماعي ومصادقة الجهات القضائية".

وأضافت الوزارة، انه "تم الإفراج عن 9 أحداث بموجب العفو".

وأكدت الوزارة خلال البيان، أن "دائرة إصلاح الأحداث تواصل متابعة آلية إطلاق السراح بدقة، بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، حرصاً على تنفيذ عملها وفق الأطر القانونية المعتمدة".