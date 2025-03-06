القبض على شخص قام برمي رمانة صوتية على منزل جندي بوزارة الدفاع

2025-03-06 12:05:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس (6 آذار 2025)، بإلقاء القبض على شخص قام برمي رمانة صوتية على بيت جندي في وزارة الدفاع ضمن قضاء الطارمية أسفرت عن أضرار مادية فقط.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الجندي اتهم نسيبه بالحادث، علما ان المشكو منه يسكن اليوسفية"، مبيناً أنه "من خلال التحقيق ومعاينة كاميرات المراقبة تبين ان الحادث فيه غموض واضح، وذلك بسبب مشاكل عائلية بين الطرفين".

وأضاف أنه "بعد متابعة كاميرات المراقبة والتحقيق حول الحادث، القت الأجهزة الأمنية القبض على شخص ثالث له صلة قرابة مع صاحب الدار للاشتباه بقيامه برمي الرمانة، وتبين بعد التحقيق أن الحادث مفتعل من قبل الملقى القبض عليه لوجود تضارب في المعلومات التي تم ذكرها اثناء التحقيق".