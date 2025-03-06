2025-03-06 12:10:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تعيش محطة بسماية الغازية، تهديدًا وجوديًا مع انقطاع الغاز الإيراني، حيث لا تعمل حاليا سوى بنسبة 16 من طاقتها، ومخصصة للمدينة، بعد ان كان انتاجها الكهربائي يتم الاستفادة منه في تزويد باقي مناطق العاصمة بغداد منه. وتعمل وزارة الكهرباء والنفط لايجاد حلول بديلة لتلافي توقف عمل محطة بسماية، حيث يقول المتحدث باسم الوزارة احمد العبادي، ان محطة بسماية تعتمد في تشغيلها على الغاز الإيرانيِّ، وكذلك الكاز كمادّةٍ بديلة، مشيراً إلى نقل جزءٍ من الغاز الإيرانيِّ المدفوعة تكاليفه سابقاً من المناطق الجنوبيَّة إلى محطة بسماية، من أجل استمرار تشغيلها وعدم توقفها لحين إيجاد حلولٍ تديم عملها. ولفت إلى أنَّ العمل جارٍ بين وزارتي الكهرباء والنفط من أجل تعويض النقص بالغاز الإيرانيِّ لتشغيل وحدات الإنتاج في عموم المحطات. وتنتج محطة بسماية 4500 ميغا واط، الا انه بعد توقف الغاز الإيراني وانخفاضه من 45 الى 8 ملايين متر مكعب يوميا فقط، فان محطة بسماية تنتج حاليا 750 ميغا واط فقط، وهو ما يعادل 16 من قدرتها الإنتاجية الكلية. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام