السوداني يصدر توجيهات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بالعراق

2025-03-06 12:10:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

اصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، عدة توجيهات تصب في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في العراق ابرزها منح تلك الشركات تسهيلات وتحفيزات مالية لتشمل القروض والتسهيلات المصرفية. وبهذا الصدد ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، أنه استناداً إلى نهج الحكومة في الإصلاح الإداري والمالي الذي ورد في المنهاج الحكومي، وعملاً برؤية السوداني الخاصة بتسهيل الإجراءات الإدارية والمصرفية، وتطوير نظم الدفع الإلكتروني وتعزيز التعاملات الرقمية في جميع الدوائر الحكومية، ومن ضمنها الإجراءات المتعلقة بتيسير عملية تسجيل الشركات، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات، التزاماً من الحكومة بتطوير الاقتصاد الوطني ودعم المبادرات، وبالخصوص المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، فقد أصدر عدة توجيهات. ووفقا للبيان فقد وجه السوداني بـتكليف غرفة تجارة بغداد واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات العراقي بالعمل على تبسيط الإجراءات، بالتعاون مع الجهات المعنية، خلال سقف زمني أمده 6 أشهر لتنفيذ مشروع أتمتة الأعمال والتحول الرقمي في هذه المؤسسات، بما يسرّع إجراءات تسجيل الشركات وتعزيز نظم الدفع الإلكتروني. كما وجه ايضا بـتسهيل عملية التصديق على عقود الشركات وبالخصوص البسيطة والمتوسطة منها، عبر إصدار كتاب تأكيد من كاتب العدل، والمصادقة على تلك العقود دون تأخير. ومن ضمن التوجيهات إجراء دراسة إمكانية تخصيص مكتب كاتب عدل داخل غرفة تجارة بغداد؛ لضمان تأييد عقود تأسيس الشركات، وتيسير الإجراءات اللازمة. وأشار السوداني في توجيهاته الى إلزام صاحب الشركة بفتح حساب مصرفي في أحد المصارف العراقية المجازة، استناداً إلى تأييد رسمي من غرفة تجارة بغداد، ليكون هذا شرطاً أساسياً لاستكمال إجراءات التسجيل والحصول على هوية الشركة وشهادة التأسيس. السوداني أكد على تعزيز استخدام التعاملات الإلكترونية وأنظمة الدفع الرقمي ضمن بيئة الأعمال الجديدة، من خلال التنسيق مع البنك المركزي العراقي، وإصدار اعمام إلى جميع المصارف لتسهيل إجراءات فتح الحسابات للشركات الصغيرة والمتوسطة. كما وجه رئيس مجلس الوزراء بـالتنسيق مع البنك المركزي العراقي باصدار إعمام للمصارف لتوفير تسهيلات مصرفية وتحفيزات مالية للشركات، تشمل القروض والتسهيلات المصرفية والتحويلات الإلكترونية، وتعزيز استخدام المدفوعات الرقمية، وتبني الحلول المالية التكنولوجية. ودعا السوداني ضمن توجياته الى إعداد حملة إعلامية للتوعية بالإجراءات الجديدة، من خلال إنتاج محتوى يوضح للمواطنين والمستثمرين عملية تسجيل الشركات ومزايا التحول الرقمي والفرص المصرفية المتاحة. واختتم رئيس مجلس الوزراء بـتشكيل لجنة متخصصة من الجهات ذات العلاقة، لمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات وإعداد تقارير دورية عن التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام