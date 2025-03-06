2025-03-06 12:18:04 - المصدر: ايشان

كشفت وزارة النقل عن تحقيق تقدم كبير في استيفاء متطلبات رفع الحظر الأوروبي عن الخطوط الجوية العراقية، مؤكدة أن نهاية العام الحالي ستشهد تنفيذ الجزء الأكبر من الإجراءات التصحيحية التي ستعيد “الطائر الأخضر” إلى الأجواء الأوروبية. وقال مدير المكتب الإعلامي للوزارة، ميثم الصافي، في تصريح لـ”الصباح”، وتابعته منصة “إيشان” إن الخطوات الأولى لرفع الحظر بدأت […]

ظهرت المقالة “الطائر الأخضر” العراقي يقترب من التحليق في الأجواء الأوروبية مجددًا أولاً على ايشان.



