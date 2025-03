2025-03-06 12:20:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أكد رئيس خلية الجهد الخدمي الهندسي الحكومي في ذي قار، الدكتور مهند محمد، أن خطة الجهد للعام 2025 ستشمل عدة مناطق في المحافظة، منها حي السعد في سوق الشيوخ خلف البروتين، والذي تم إكمال كشوفاته وبانتظار التنفيذ، إضافةً إلى منطقة المهافيف، حيث أُعدت الكشوفات الخاصة بها وهي...

The post الجهد الخدمي يعلن ادراج سوق الشيوخ والفضلية ضمن خطة 2025 appeared first on شبكة اخبار الناصرية.