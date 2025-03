نائب المحافظ: الحكومة المحلية تعمل على تخفيض أسعار التمليك للعشوائيات

2025-03-06 12:20:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أكد النائب الأول لمحافظ ذي قار، المهندس رزاق كشيش، أن محافظة ذي قار ستكون الأولى في العراق التي تستكمل ملف تمليك العشوائيات، بعد إكمال التصميم الأساس لها، وذلك تزامنا مع دخول الجهد الهندسي الحكومي لتقديم خدمات البنى التحتية للمناطق العشوائية والمحرومة. وأوضح كشيش، في حديثه خلال برنامج...

