رافينيا يكشف تعليمات فليك بعد طرد كوبارسي

2025-03-06 12:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أعرب نجم برشلونة، البرازيلي رافينيا، اليوم الخميس (6 اذار 2025)، عن سعادته بتسجيله هدف الفوز أمام بنفيكا (1-0) في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، مساء أمس الأربعاء.

وقال رافينيا، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إنه "من المستحيل ألا تكون مرهقا بعد مباراة كهذه. كانت لدينا فكرة معينة قبل اللقاء، لكن الطرد غير خططنا، وكان علينا التكيف مع الوضع".

وأضاف، أن "الأهم أننا تمكنا من الحفاظ على تركيزنا والخروج بنتيجة إيجابية. كنت أعلم أننا سنعاني، لكن الأهم هو الفوز".

وكشف البرازيلي عن حديث المدرب هانز فليك عقب طرد كوبارسي: "التعليمات كانت واضحة، كنا نعلم أن الأمور ستتعقد، وكان علينا الصمود والدفاع بشكل جيد، وقد نجحنا في ذلك وخرجنا بنتيجة إيجابية".

وأشاد رافينيا بقدرة فريقه على استغلال الفرص رغم النقص العددي، قائلا: "كنا ندرك أننا سنحصل على فرصة أو فرصتين فقط، وكان علينا استغلال ذلك، وهو ما فعلناه".

واستكمل المهاجم البرازيلي تصريحاته بالإشادة بأداء الحارس فويتشيك تشيزني: "يا لها من مباراة قدمها.. لقد أنقذنا في أكثر من مناسبة".

واختتم مازحا: "لدي في فريقي بلعبة (الفانتازي) وحصلت على الكثير من النقاط اليوم بفضله!".

المصدر: وكالات