الأول معه والثاني مستثمر فيه.. الكشف عن فريقين في العراق بعد احداث 7 أكتوبر

2025-03-06 12:55:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف القيادي في تحالف العزم، حيدر الملا، اليوم الخميس (6 اذار 2025)، وجود فريقين في العراق بعد احداث 7 أكتوبر، فيما بين أن الأول معه والثاني مستثمر فيه.

وكتب الملا في تدوينة على منصة "إكس" وتابعته "بغداد اليوم"، قائلا إن "رمضان شهد تصاعد الادرينالين او الإبينفرين لدى بعض الساسة فقسم بدأ يتكلم عن تقسيم العراق"، مبينا ان "قسما بدأ يقدم نفسه معارض للنظام وهو شبعان من مغانمه ، بينما الاخر يتكلم عن تغيير بالنظام السياسي ".

واضاف انه "وخاتمتهة البخيت الي اذكر يخدم اهله وناسه من قربة الانتخابات"، مبينا ان "ارتدادات 7 اكتوبر كشفت وجود فريقين، الاول مع العراق ويسعى لتقوية النظام السياسي من خلال تقويمه واصلاحه"، مؤكدا ان "الثاني مستثمر في النظام السياسي يدور في فلك مصالحه فقط ".

وتابع الملا ان "من يعتقد ان المركب اذا غرق سينجو بحاله فهو واهمممممم"، مشيرا الى ان "مسؤوليتنا جميعا المحافظة على النظام السياسي من خلال اصلاحه وتقويته رغم وجود مئات الملاحظات عليه".