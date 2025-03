2025-03-06 13:00:05 - المصدر: جمار

هل لبيوت الله ثمن؟ وهل للمحبة الإلهية سعر؟ كم الثمن؟ ما هو المبلغ الذي يستحقه صوت الصوفي في الانتخابات؟ وما هو نشاط المريدين السياسي؟ ولماذا وصل الحال بالصوفية أن صاروا يبيعون مساجدهم للسلفية مقابل مبالغ لا تشتري لهم مشتملاً في العشوائيات، فضلاً عن شراء الجنّة؟

