2025-03-06 13:05:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس، عن إطلاق سراح 123 حدثاً خلال شباط بعد إكمال مدتهم القانونية.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الموقف الشهري لدائرة إصلاح الأحداث بعدد المفرج عنهم خلال شهر شباط تضمن الإفراج عن 123 حدثاً، موزعين بواقع 59 حدثاً موقوفاً تم الإفراج عنهم، و40 حدثاً أُطلق سراحهم بعد انتهاء مدة محكوميتهم، إضافةً إلى 15 حدثاً تم الإفراج عنهم بشكل شرطي لحسن سلوكهم واجتيازهم دورات تأهيلية، والإفراج عن 9 أحداث بموجب العفو".

وأكدت الوزارة أن "دائرة إصلاح الأحداث تواصل متابعة آلية إطلاق السراح بدقة، بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، حرصاً على تنفيذ عملها وفق الأطر القانونية المعتمدة"، موضحة أن "الإفراج تم بتوصية شعب البحث الاجتماعي ومصادقة الجهات القضائية".