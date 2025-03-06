انخفاض تجهيز الطاقة الكهربائية لمحافظة ديالى بسبب إطفاء الخط الإيراني

2025-03-06 13:05:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر حكومي في ديالى، يوم الخميس، بانخفاض تجهيز المحافظة من الكهرباء بسببإطفاء خطوط نقل الطاقة الإيرانية.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن "تجهيز الكهرباء في مناطق ديالى سيكون ساعة تشغيلواحدة مقابل ثلاث ساعات قطع، بسبب تقليل حصة المحافظة من المنظومة الوطنية إلى 550ميغاواط، مع إطفاء الخطوط الإيرانية المغذية لمحافظة ديالى كافة".

وأشارإلى أن "المحافظة تحتاج إلى أكثر من 1000 ميغاواط لتأمين ساعتيّ تشغيل مقابلبساعتيّ إطفاء ولأكثر من 2000 ميغاواط لتشغيل 24 ساعة".