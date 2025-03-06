اتحاد الطاولة يعلن عن أجندة أنشطته للعام الحالي
2025-03-06 13:25:03 - المصدر: واع
بغداد - واع
كشف رئيس الاتحاد المركزي لكرة الطاولة، هيردا رؤوف، عـن أجندة الأنشطة المحلية والدولية للعام الحالي، والتي تشمل المشاركة في تصفيات كأس العالم نهاية الشهر المقبل، فضلاً عن خوض تصفيات شباب غرب آسيا، وتنظيم التجمع الثالث لدوري النخبة.
وقال رؤوف في تصريح لصحيفة (الصباح) تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس: إن" اتحاده يعمل على تهيئة المنتخبات الوطنية بأفضل شكل ممكن تأهباً للاستحقاقات الخارجية، وأبرزها تصفيات كأس العالم التي ستقام في شهر نيسان المقبل مضيفاً أن المنتخب الوطني سيخوض أيضاً تصفيات غرب آسيا في الشهر نفسه، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى بطولةّ آسيا المقرر إقامتها في أوزبكستان".
وبشأن البطولات المحلية، أوضح رؤوف أن " بطولة العراق المفتوحة للمتقدمين ستقام بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، بينما سيكون التجمع الثالث لدوري النخبة في شهر أيار المقبل".
واختتم حديثه بالتأكيد على " أهمية الدعم المالي لكرة الطاولة من قبل الجهات الحكومية، لا سيما اللجنة الأولمبية، من أجل تطوير اللاعبين في الأندية واكتشاف المواهب الواعدة، معرباً عن أمله في تحقيق نتائج إيجابية ورفع راية العراق في المنافسات العربية والإقليمية".
كشف رئيس الاتحاد المركزي لكرة الطاولة، هيردا رؤوف، عـن أجندة الأنشطة المحلية والدولية للعام الحالي، والتي تشمل المشاركة في تصفيات كأس العالم نهاية الشهر المقبل، فضلاً عن خوض تصفيات شباب غرب آسيا، وتنظيم التجمع الثالث لدوري النخبة.
وقال رؤوف في تصريح لصحيفة (الصباح) تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس: إن" اتحاده يعمل على تهيئة المنتخبات الوطنية بأفضل شكل ممكن تأهباً للاستحقاقات الخارجية، وأبرزها تصفيات كأس العالم التي ستقام في شهر نيسان المقبل مضيفاً أن المنتخب الوطني سيخوض أيضاً تصفيات غرب آسيا في الشهر نفسه، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى بطولةّ آسيا المقرر إقامتها في أوزبكستان".
وبشأن البطولات المحلية، أوضح رؤوف أن " بطولة العراق المفتوحة للمتقدمين ستقام بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، بينما سيكون التجمع الثالث لدوري النخبة في شهر أيار المقبل".
واختتم حديثه بالتأكيد على " أهمية الدعم المالي لكرة الطاولة من قبل الجهات الحكومية، لا سيما اللجنة الأولمبية، من أجل تطوير اللاعبين في الأندية واكتشاف المواهب الواعدة، معرباً عن أمله في تحقيق نتائج إيجابية ورفع راية العراق في المنافسات العربية والإقليمية".