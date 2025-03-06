بضمنها العراق.. 3 دول تستحوذ على نصف الصادرات الأردنية

2025-03-06 14:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلنت غرفة صناعة عمان الأردنية، يوم الخميس، أن العراق ودولتان أخرياناستوردت نصف صادراتها.

وقالتالغرفة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ إن "صادرات الغرفة خلال الشهرينالماضيين كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير وصلت إلى 1.102 مليون دينار أردني،مقابل 926 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي".

وبينتأن "ثلاث دول عربية وأجنبية، استحوذت على أكثر من نصف صادرات الغرفة خلالالشهرين الماضيين وهي الولايات المتحدة الأميركية والعراق والسعودية، مسجلة ماقيمته 638 مليون دينار أردني".

وأشارتإلى أنه "بحسب التوزيع الجغرافي لصادرات الغرفة خلال الشهرين الماضيين منالعام الحالي، جاءت الدول العربية في المقدمة بقيمة 537 مليون دينار، ثم الدولالآسيوية غير العربية بـ215 مليون دينار، ثم دول شمال أمريكا بنحو 207 ملاييندينار".

وأضافتأن "الصادرات الأردنية إلى الاتحاد الأوروبي خلال الشهرين الماضيين بلغت نحو56 مليون دينار، ودول أوروبية من غير بلدان الاتحاد 43 مليون دينار، والدول الأفريقيةنحو 28 مليون دينار، وبلدان أخرى بقيمة 22 مليون دينار".

وبحسبالمعطيات الإحصائية، بلغت صادرات قطاعات الصناعات التعدينية بقيمة 226 مليون دينار،والكيمياوية ومستحضرات التجميل بقيمة 210 ملايين دينار، والهندسية والكهربائيةبقيمة 193 مليون دينار، والتموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية نحو 167مليون دينار، والعلاجية واللوازم الطبية 72 مليون دينار، وغيرها من الصناعات الأخرى.

وتعادلالـ 100 دولار أمريكي نحو 70 ديناراً أردنياً.