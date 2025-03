بالصور: متابعة ميدانية لمشروع دائرة التقاعد في الشطرة.. نسب إنجاز متقدمة

2025-03-06 14:15:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: يواصل رئيس صندوق إعمار محافظة ذي قار، المهندس محمد جواد الزيدي، متابعته الميدانية لسير العمل في مشروع إنشاء بناية دائرة تقاعد شمال ذي قار في قضاء الشطرة، والذي يشهد تقدمًا ملحوظًا في نسب الإنجاز. وأكد الزيدي في بيان تلقته شبكة اخبار الناصرية خلال جولته التفقدية، على ضرورة...

