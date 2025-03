صعقة كهربائية تنهي حياة شاب في العشرينات داخل محطة لغسل السيارات جنوب الناصرية

2025-03-06 14:15:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: توفي شاب في العشرينيات من عمره بعد تعرضه لصعقة كهربائية مفاجئة في قضاء سوق الشيوخ جنوب الناصرية. وأوضح مصدر في شرطة ذي قار لشبكة أخبار الناصرية ، أن الحادث وقع أثناء قيام الشاب بالعمل في محطة لغسل السيارات، حيث كان يتعامل مع التيار الكهربائي داخل المحطة. وذكرت...

