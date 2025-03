بالصور: السكك الحديدية في ذي قار تبدأ إجراءات صارمة لإزالة المعابر غير النظامية

2025-03-06 14:15:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أعلنت شركة السكك الحديد في محافظة ذي قار عن شروعها في إزالة المعابر غير النظامية على خطوطها السككية داخل المحافظة. وقال مدير سكك ذي قار كامل داغر في تصريح لشبكة أخبار الناصرية، إن الحملة التي أطلقتها الشركة تأتي تنفيذًا لقرار وزارة النقل، وتستهدف إزالة المعابر غير القانونية...

