القبض على صاحب مكتب صرافة وهمي يقوم بتهريب الدولار في البصرة

2025-03-06 14:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

أعلنت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في البصرة، اليوم الخميس (6 اذار 2025)، القبض على صاحب مكتب صرافة وهمي يقوم بتهريب الدولار في المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارزها تمكنت بعمل استخباري من القاء القبض على متهم صاحب مكتب صرافة وهمي يقوم بتهريب الدولار عن طريق الحوالات".

وبينت انه "وجاءت عملية القاء القبض على هذا المتهم بعد تشكيل فريق عمل مختص ونصب كمين محكم له"، مؤكدة انه "تم ضبط بحوزته مبلغ مالي مقداره 235470 دولار أمريكي و 112 مليون دينار عراقي وهاتفين نقالين تحتويان حوالات".

وأكدت المديرية انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه لإكمال أوراقه التحقيقية".