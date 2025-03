2025-03-06 14:30:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أفادت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، اليوم الخميس، بأن الشركة الوسيطة لنقل الغاز بين العراق وتركمانستان عليها "فيتو أمريكي". وقال عضو اللجنة باسم الغريباوي، في تصريح تابعته(المدى) إن "انقطاع الغاز الإيراني عن العراق له تأثير كبير في موضوع توفير الطاقة الكهربائية"، مشيراً إلى أن "الشركة الوسيطة لنقل الغاز بين العراق وتركمانستان عليها "فيتو أمريكي". وبشأن […]

The post "فيتو أمريكي" ضد الشركة الوسيطة لنقل الغاز من تركمانستان إلى العراق appeared first on جريدة المدى.