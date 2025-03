الحسيني: القوانين المعطلة جاهزة للتصويت وجبهة الوسط والجنوب تهدد بالاعتصام

2025-03-06 14:30:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أكد النائب ياسر الحسيني، اليوم الخميس، أن القوانين المعطلة جاهزة للتصويت وملفات الخلاف قابلة للتسوية. وقال الحسيني في تصريح تابعته (المدى)، إن " أغلب أطراف تحالف إدارة الدولة يرون أن المنجزات التي تحققت للمكونات الكردية والسنية أصبحت قابلة للتسويق جماهيريًا، مما جعلهم لا يولون أهمية كبيرة لاستمرار الجلسات البرلمانية". وأشار إلى أن " هذه […]

