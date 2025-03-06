كانت تخطط لعملية احتيال "كبرى" .. الأمن يفكك عصابة إلكترونية في الأنبار

2025-03-06 14:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني في محافظة الأنبار، يوم الخميس، عن تفكيكعصابة متخصصة في الجرائم الإلكترونية، بعد تورطها في عملية اختراق وسرقة أموال من إحدىشركات الدفع الإلكتروني (ماستر كارد) العاملة في المحافظة.

وذكر بيان صادر عن الجهاز ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فريقًا أمنيًامختصًا تمكن، بعد متابعة دقيقة استمرت لأسابيع، من كشف خيوط الجريمة الإلكترونية التينفذتها العصابة، والتي استهدفت إحدى شركات الدفع الإلكتروني وسرقت منها مبالغ ماليةكبيرة عبر وسائل تقنية متطورة".

وأضاف البيان أن "التحقيقات الأولية كشفت أن العصابة كانت تخطط لتنفيذعملية احتيال إلكترونية أكبر، تستهدف كيانات مالية أخرى، إلا أن تحرك القوات الأمنيةفي الوقت المناسب حال دون ذلك".

وأشار جهاز الأمن الوطني إلى أن "العملية تمت بعد جهد استخباري مكثف،استخدمت فيه تقنيات تحليل البيانات وتتبع الأنشطة المشبوهة على الإنترنت"، مؤكداًأن "المتهمين تم ضبطهم متلبسين وبحوزتهم معدات وبرمجيات متطورة استخدموها في عملياتهم".

يُذكر أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الجرائم الإلكترونيةفي العراق، خاصة مع تزايد استخدام التكنولوجيا المالية وظهور تهديدات رقمية تستهدفالقطاع المصرفي وشركات الدفع الإلكتروني.