2025-03-06 14:35:12 - المصدر: واع

النجف الأشرف - واع - حيدر فرمان

شهد مشروع ماء النجف الأشرف - كوفة الجديد، اليوم الخميس، تقدماً ملحوظاً في مراحل إنجازه رغم التحديات المالية والصعوبات التي واجهته منذ انطلاقه، حيث وصل إلى نسبة إنجاز متقدمة وسط جهود مكثفة لإدخاله الخدمة الجزئية خلال الصيف الحالي.

وقال المهندس المدني في مشروع ماء النجف الأشرف - كوفة الجديد، حبيب مشتاق جعفر، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الطاقة الاستيعابية لمشروع ماء النجف - كوفة الجديد 16 ألف متر مكعب بالساعة، علماً أن المشروع محال منذ عام 2011 بكلفة إجمالية 140 مليار دينار، ومدة تنفيذ المشروع الفعلية 28 شهراً"، لافتا الى أن "المشروع ينفذ عن طريق شركتين، وفي مراحل متقدمة، حيث وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 76%".

وبين أنه "تجرى حالياً أعمال نصب الأجزاء الميكانيكية للمشروع، وهي أعمال نصب الشبكة الداخلية لمحطة التصفية، بالإضافة إلى نصب الكرينات الجسرية ومد الخطوط الناقلة داخل المدينة"، مضيفا أن "المشروع شهد مجموعة من التغييرات التي شملت محطة السحب، إضافة إلى تغيير في الخطوط الناقلة".

وأوضح جعفر أن "سبب عدم إنجاز المشروع في الموعد المحدد يعود إلى الأزمة المالية التي شهدتها المشاريع في عموم العراق من عام 2015 إلى عام 2019، بالإضافة إلى مجموعة التغييرات التي شملت المشروع كتغيير منظومة السحب من هيكل سحب إلى بئر كونكريتية"، مشيرا الى انه "تمت أيضا إضافة مجموعة من الخطوط الناقلة لتغذية أحياء مدينة النجف الأشرف التي تم استغلالها مؤخراً من قبل مديرية ماء النجف بالتنسيق مع هيئة الإعمار".

من جانبه، قال مدير المشروع، أحمد غازي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "لا توجد أسباب حقيقية للتأخير، فالمشروع أسوة بباقي المشاريع التي توقفت بسبب عدوان داعش الغاشم وجائحة كورونا"، مبينا أن "العمل مستمر بنظام شفتين لضمان تشغيل الجزء النصفي خلال صيف هذا العام".

وأكد ان "نسبة الإنجاز في الأعمال المدنية وصلت إلى ما يقارب 90%، بينما وصلت المعدات الاستيرادية إلى أكثر من 70%"، لافتا الى ان "كلفة المشروع الكلية تبلغ 153 مليار دينار تشمل الأعمال المدنية والميكانيكية والمعدات الاستيرادية، ونعد المواطنين بأن المشروع سيعمل بطاقة 50% هذا الصيف، على أن يكتمل بالكامل في نهاية هذا العام".

يُذكر أن المشروع سيغطي الأحياء الشمالية لمحافظة النجف الأشرف مع التوسعات المستقبلية التي شهدتها المحافظة، مما يجعله واحداً من أبرز المشاريع الخدمية التي تعزز البنية التحتية في المحافظة".