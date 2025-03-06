الأعرجي: ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية لتحصين العراق من أي فتنة خارجية

2025-03-06 14:35:12 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفواز

شدد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، على ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية لتحصين العراق ضد أي فتنة خارجية.

وقال الأعرجي في كلمة له خلال يوم التسامح، الذي حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): "نجتمع اليوم لنحتفل كما فعلنا في السنوات السابقة بيوم التسامح الوطني، وهي الذكرى التي تخلد زيارة قداسة البابا إلى العراق، ولقائه التاريخي مع سماحة المرجعية العليا".

وأضاف، أن "هذا اللقاء يحمل في طياته العديد من المعاني والرسائل العميقة، والتنوع الطيب الذي أراه أمامي من مكونات الشعب العراقي هو تنوع أصيل، متجذر في حضارة العراق العريقة التي تمتد عبر العصور".

وتابع، أن "التسامح هو من يصنع السلام، والسلام هو من يضمن التعايش"، مشيرا الى أن "هذا التعايش السلمي هو ما يحمينا من النزاعات والفتن، والشعب العراقي بطبيعته وسجيته طيب، محب للآخرين"، موضحا أنه "رغم الظروف الصعبة التي مررنا بها، والتي سعت بعض الأطراف خلالها إلى تفتيت اللحمة الوطنية من خلال النزاعات القومية والمذهبية والدينية، إلا أن الشعب العراقي أثبت أنه شعب حي، أصيل، وعاشق للحياة".

وشدد على ضرورة "تربية الأطفال على حب الآخرين، وعلى قبول الآخر، على المحبة والتسامح، لأن الأقوياء هم من يتسامحون، أما المنتقمون فهم أكثر من يعانون من ضعفهم الداخلي".

وأكمل "نحن اليوم في أمس الحاجة إلى أن نبقى متوحدين ومتلاحمين، فواحدة من أهم فضائل التماسك المجتمعي هي التنمية، الاستثمارات، واستقرار المجتمع".

وأردف، أنه "فقط من خلال هذا التماسك نكون محصنين ضد أي فتنة خارجية قد تحاول العبث بالعراق وأهله مجدداً".