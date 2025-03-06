الصحاف: العراق مستعد لتقديم الدعم والخبرات اللازمة إلى الحكومة الليبية

2025-03-06 14:35:12 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلن القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق لدى دولة ليبيا، أحمد الصحّاف، اليوم الخميس، أن العراق مستعد لتقديم الدعم والخبرات اللازمة الى الحكومة الليبية، مشيراً الى أن الإدارة اللامركزية هي مفتاح تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

وقالت سفارة جمهورية العراق بليبيا، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق لدى دولة ليبيا، أحمد الصحّاف التقى اليوم، وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا الشقيقة، بدر الدين التومي، بحضور نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية، أبوبكر الطرابلسي، ومدير مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات، شادية عريبي"، مبينا أنه "تم خلال اللقاء، استعراض الصحّاف تجربة العراق في تعزيز الإدارة اللامركزية، مسلطاً الضوء على الجهود المبذولة للنهوض بواقع التنمية المحلية وتحسين الخدمات العامة".

وتابع أن "الجانبين ناقشا سبل تعزيز التعاون المشترك، وتوثيق هذا التعاون من خلال إعداد مذكرة تفاهم تشمل مجالات الأشغال العامة والبلديات، إلى جانب التعاون في مجالات التدريب، والإدارة المحلية، ودعم المرأة، وتعزيز اللامركزية وحقوق الإنسان".

وأكد الصحّاف "نؤمن بأن الإدارة اللامركزية هي مفتاح تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، وقد شهد العراق تطوراً ملحوظاً في هذا المجال من خلال تمكين السلطات المحلية وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين"، لافتا الى "أننا حريصون على مشاركة تجربتنا مع الأشقاء في ليبيا، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة".

وأضاف أن "العلاقات العراقية الليبية تتسم بعمقها التاريخي، ونحرص على تطويرها في مختلف المجالات، لا سيما في قطاع الإدارة المحلية، الذي يعد ركيزة أساسية في بناء مجتمعات قوية وقادرة على تلبية تطلعات مواطنيها"، معرباً عن ترحيبه "بالتعاون المثمر مع وزارة الحكم المحلي".

وأكد "استعداد العراق لتقديم الدعم والخبرات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف، بما يسهم في تطوير آليات العمل المشترك بين البلدين".

من جانبه، رحّب الوزير التومي بالدكتور الصحّاف، مقدّماً له لمحة شاملة عن تاريخ وزارة الحكم المحلي، والاختصاصات الممنوحة للبلديات منذ عام 2022، كما استعرض الإنجازات التي حققتها الوزارة في مجال الإدارة المحلية، ودعم اللامركزية، ونقل الاختصاصات، إضافةً إلى جهود دعم وتمكين المرأة في المجتمع المحلي.

وأشار إلى "التطورات العمرانية والخدمية التي يشهدها العراق"، مؤكداً "أهمية تبادل الخبرات بين البلدين في هذا المجال".