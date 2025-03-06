وفد كردي في بغداد لحل إشكالية رواتب موظفي الإقليم لشهر شباط

2025-03-06 14:35:50 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الخميس (6 اذار 2025)، تفاصيل أسباب عدم صرف الأموال المخصصة لرواتب موظفي كردستان لشهر شباط حتى الآن.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وفدا كرديا يتواجد في بغداد منذ أيام، للإجابة على استفسارات وزارة المالية الاتحادية، وحل المشاكل العالقة بين الطرفين".

وأضاف أن "القوائم جاهزة ومعدة ومدققة، وبانتظار أمر توقيع الصرف من وزيرة المالية طيف سامي حصرا، وعلى الأغلب فإن إذا لم ترسل اليوم فسيتأجل ذلك إلى يوم الأحد المقبل".

وكانت وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان، أعلنت في 5 شباط الماضي، عن التوصل إلى اتفاق نهائي مع بغداد بشأن مستحقات موظفي الإقليم لعام 2025 دون "أي مشاكل".