العمل تنفي علاقتها بحادثة سرقة سياج أمني للطرق السريعة

2025-03-06 14:35:50 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

نفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس (6 آذار 2025)، علاقتها بحادثة سرقة سياج أمني للطرق السريعة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، "ننفي بشكل قاطع أي علاقة لنا بالشاحنة التي تم ضبطها أثناء محاولة سرقة السياج الأمني للطرق السريعة"، مؤكدةً أنها "ليست ضمن أسطول مركباتها الرسمية أو تابعة لأي من دوائرها أو مؤسساتها".

وبينت الوزارة "دعمها الكامل للجهات الأمنية في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين"، داعيةً "الجهات المعنية ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة في نقل المعلومات، والاعتماد على المصادر الرسمية لتجنب نشر أخبار قد تضلل الرأي العام".

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي انباء عن قيام عجلات تابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بسرقة السياج الأمني للطرق السريعة.